Sabaudia, Libri da scoprire: da domani al via la kermesse di tre giorni

Parte domani il festival letterario “Libri da scoprire”, giunto alla XIV edizione. Nel weekend che va dal 23 al 25 luglio a Sabaudia, in piazza del Comune, con un palco dedicato e stand di libri, si alterneranno decine di autori. Per iniziare al meglio, l’associazione Smart, che promuove la rassegna con il patrocinio del Comune di Sabaudia, ha preparato subito una sorpresa per i lettori: ai tutti i presenti domani (venerdì) alla inaugurazione dello spazio presentazioni alle ore 19,45, sarà regalato una copia del primo libro presentato. Si tratta di: “Cuore di cuoio”, la raccolta di 24 racconti scritti da autori e giornalisti di caratura nazionale. L’antologia dedica ogni racconto ai 24 Paesi le cui squadre hanno partecipato ai recenti europei di calcio, in cui lo sport è solo un pretesto per raccontare storia, cultura, abitudini e costumi delle varie nazioni europee. L’antologia è curata da Nicola Procaccini e Gianluca Campagna, che presenteranno il libro insieme ad alcuni autori.

Organizzata come un piccolo villaggio della cultura, l’intera rassegna offre un programma intenso e vario, fatto di appuntamenti con autori nazionali e personaggi della letteratura, presentazioni di libri e di salotto letterario conversando con gli autori senza quelle barriere architettoniche che di solito ci sono. Saranno ben 22 i testi presentati in dinamici talk show pensati appositamente per coinvolgere e dialogare col pubblico.

Romanzieri, storici, critici d’arte, fumettisti, cantautori e poeti presenteranno i propri lavori soddisfacendo gli amanti di ogni genere letterario. Momenti di grande partecipazione di pubblico in cui ogni autore nelle edizioni precedenti ha sempre regalato agli spettatori interpretazioni della propria scrittura e l’unicità di un incontro dal vivo.

Gli incontri sono rigorosamente culturali, nel senso più ampio del termine, con interazione tra autori e pubblico insieme a moderatori d’eccezione, improntati in talk show e salotti letterari nel covo di chi la cultura la produce e la smista. A condurre i talk show quattro giornalisti a autori: Fabio Benvenuti, Gian Luca Campagna, Daniela Novelli e Alessandro Vezzino.

Questo il programma nel dettaglio.

venerdì 23

ore 19.45 il salotto dei libri

presentazione dell’antologia ‘Cuore di cuoio’ a cura di Nicola Procaccini e Gian Luca Campagna

e del romanzo ‘L’opera dei pupi’ di Antonio Scarsella

21 ‘Angeli e carnefici’ di Cinzia Tani

21.45 ‘Ricordami!’ di Daniela Poggi

22.30 ‘Come il mal di pancia’ di Le Coliche

23.15 ‘Un cuore da campione’ di Roberto Riccardi

Durante ogni presentazione ci sarà un intermezzo musicale col cantautore Andrea Del Monte. Le canzoni della prima giornata sono tratte dal cd-libro ‘Brigantesse, storie d’amore e di fucile’.

sabato 24

ore 19.30 il salotto dei libri

‘Araldi del male’ di Fabrizio Mignacca

‘Operazione Venere’ di Diego Zandel

‘Antonio Rizzi, dall’innocenza alla cruda realtà’ di Geremia Danti

‘Uno strano pubblico ministero’ di Giorgio Bastonini’

21 ‘Italia green’ di Marco Frittella

21.45 ‘Scrivere per dire sì al mondo’ di Leonardo Colombati

22.20 ‘Nudi. Il sesso degli italiani’ di Giuseppe Cruciani

23.15 ‘I terroristi della porta accanto’ di Piero Corsini

Durante ogni presentazione ci sarà un intermezzo musicale col cantautore Andrea Del Monte. Le canzoni della seconda giornata sono tratte dal cd-libro ‘Caro poeta caro amico’ dedicato a Pier Paolo Pasolini.

domenica 25

ore 19 il salotto dei libri

‘Le fiamme dei Balcani’ di Valerio Di Donato

‘Anticorpi’ di Enrico Forte

19.45 il salotto dei libri

‘Mozart deve morire’ di Max e Francesco Morini

‘Roma giungla’ di Gino Saladini

20.45 ‘Persona, ambiente, profitto. quale futuro?’ di Giovanni Maria Flick

21.30 ‘I dannati del covid’ di Maria Giovanna Maglie

22.15 ‘Prometto a me stesso la felicità’ di Matteo Maffucci

23.00 ‘Gli estivi’ di Luca Ricci

Durante ogni presentazione ci sarà un intermezzo musicale col cantautore Andrea Del Monte. Le canzoni della terza giornata sono tratte dal cd ‘Il giro del mondo’, suo album d’esordio.