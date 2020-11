Rissa ai pub, volano bicchieri: 2 feriti. Le indagini della polizia

Due persone sono rimaste ferite ieri pomeriggio nel quartiere dei pub a Latina in seguito a una rissa. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Uno dei ragazzi feriti è stato costretto a recarsi al pronto soccorso, dal quale è uscito con una prognosi di 15 giorni. Sembra che abbia ricevuto un bicchiere in faccia durante il parapiglia.

Poco dopo le 17, quando i ragazzi si incontrano per un aperitivo anticipato, a causa della chiusura per il coronavirus alle 18, davanti all’Eight di via Battisti si è scatenato l’inferno. Botte e bicchieri lanciati tra due gruppi di persone. Alla fine in 2 sono rimasti feriti.

Subito sono intervenuti gli agenti della questura di Latina che hanno acquisito le indagini delle telecamere presente. Ora le stanno visionando e stanno ascoltando vari testimoni per capire come siano andati i fatti e anche il motivo per cui i due gruppi si siano scontrati.