Sermoneta, il ponte Sordino sarà demolito e ricostruito fedelmente

Sarà ricostruito il ponte Sordino a Sermoneta. La giunta ha approvato il progetto esecutivo per la demolizione e “fedele ricostruzione” della soletta carrabile in cemento armato del ponticello di Doganella. La costruzione, risalente all’epoca della Bonifica, è in stato di corrosione avanzata e necessita di un intervento urgente di rifacimento della soletta.

Ora è in sicurezza grazie a una struttura di sostegno. I lavori, che saranno finanziati con fondi di bilancio, prevedono lo smontaggio della struttura, la demolizione dell’attuale soletta e il rifacimento di una nuova soletta. Previsto anche il rifacimento della sede stradale a monte e a valle del ponte, nonché il rifacimento del manto stradale nei punti più ammalorati di via di Ponte Sordino.

“Investiamo nella sicurezza stradale perché dobbiamo garantire una viabilità sicura – hanno detto il sindaco Giuseppina Giovannoli e il delegato ai Lavori pubblici Nicola Minniti –. Sappiamo che il lavoro da fare è tanto, ma il nostro impegno è quello di dare risposte alle legittime richieste della popolazione e lo stiamo facendo. Come già fatto nel bilancio 2020, anche nei prossimi bilanci di previsione stanzieremo cifre importanti per le manutenzioni e la viabilità”.