Roccagorga, Frateschi: “Vola, il sindaco Piccaro non poteva non sapere”

“Nancy Piccaro non poteva non conoscere la situazione contabile dell’azienda Vola e dei mancati contributi”. La versione fornita dal gruppo di maggioranza non convince l’opposizione di “Uniti per Roccagorga” che rilancia attaccando l’attuale sindaco: “O prima non capiva niente o adesso non dice la verità. Delle due una”.

“L’attuale sindaca – afferma il capogruppo di ‘Uniti per Roccagorga’ Gianluca Frateschi – da maggio ad oggi ha fatto finta di non sapere quale fosse la situazione contabile dell’azienda speciale omettendo di aver sempre approvato, come assessore nella precedente amministrazione, tutte le deliberazioni. Assurda poi la storiella che non sapeva nulla sui mancati contributi. Una bugia frutto solo di incoscienza o di un tentativo maldestro di nascondersi di fronte alle proprie responsabilità. Primo perché sui bilanci da lei stessa approvati la situazione contributiva è evidente; secondo perché un sindaco può tranquillamente accedere alle informazioni fiscali dell’ente strumentale. Ma forse da maggio ad oggi ha pensato ad altro e ora anche grazie ai nostri interventi sta finalmente prendendo coscienza della situazione”.

Frateschi, vista la situazione venuta a creare circa l’azienda Vola, invita il sindaco a convocare un tavolo consiliare ad hoc per affrontare la questione “invece che lasciare la situazione in mano a personaggi che non essendo stati eletti da nessuno continuano in nome e per conto non si sa bene di chi a guidare l’azione di questa amministrazione”.

“Il riferimento – precisa il consigliere Frateschi – è a quel gruppo di persone che attraverso una serie di decreti sindacali si occupano al posto dei consiglieri di maggioranza di guidare il Comune. Un fatto grave che pone anche una seria riflessione sulla rappresentatività democratica di questa amministrazione”.

Frateschi, inoltre, condivide “pienamente le critiche che il Pd di Roccagorga ha rivolto all’amministrazione guidata dal sindaco Piccaro“. “E condivido pienamente – aggiunge – anche che, per costruire una valida e concreta alternativa capace di dare un governo capace al nostro Comune, il Pd deve farsi carico di comprendere le ragioni di quanti non ci hanno votato”.

Il capogruppo di opposizione afferma che l’attuale amministrazione comunale “tira a campare invece che governare; sembra non avere alcuna idea progettuale per paese”.

“Ogni cosa sembra sfuggirle di mano, vedi la realizzazione della piscina, la gestione dell’azienda speciale, gli interventi di manutenzione come nel caso della frana che ha interessato nei giorni scorsi l’isola ecologica. In particolare la vicenda dell’azienda speciale Vola fotografa in maniera evidente questa condizione”, conclude il capogruppo di “Uniti per Roccagorga”.

