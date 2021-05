Trading online, alcune nozioni generali

Il trading online è un’attività affascinante che sta conquistando con le sue opportunità un pubblico sempre più ampio. Grazie alle moderne tecnologie e alle nuove piattaforme, operare sui mercati finanziari è diventato molto più semplice rispetto al passato.

Quest’ultimo punto però porta con sé anche alcune problematiche di percezione sui rischi e sulle possibilità del trading, alimentate in molti casi anche dalla pubblicità, che fanno trasparire la possibilità di guadagni facili e senza impegno. I risultati di successo li ottengono, al contrario, tutte quelle persone che approcciano il trading nel modo corretto e non guardano a questo business come fosse un facile gioco d’azzardo.

Il requisito principale per un trader di successo

Molte persone si avvicinano al mondo del trading online con l’unico scopo di ottenere dei profitti: spesso sono proprio queste persone smettono di praticare l’attività di trader in breve tempo, lasciandosi alle spalle anche enormi perdite.

Appassionarsi realmente a questo mondo è invece la chiave del successo. Come per tutti gli altri settori lavorativi, è difficile pensare di aver successo se non si ha passione per l’attività che si intraprende: per il trading online vale esattamente lo stesso discorso, che lo si scelga come professione full time o come secondo lavoro.

La passione quindi porta senza dubbio a risultati performanti nel lungo periodo, perché aiuta ad affrontare positivamente anche le fasi più difficili, riuscendo ad apprendere dagli errori e consolidando le strategie definire nel tempo.

Non buttarsi sui mercati senza un’adeguata formazione

Una volta valutata la propria concreta propensione per questo mondo si possono iniziare a gettare le basi per un’operatività di successo. Proprio a questo scopo è necessaria un’adeguata formazione.

Si sente spesso dire che la maggior parte dei trader perde soldi: purtroppo è vero, ma il motivo è semplicemente che la maggior parte delle persone che si avventurano nel trading online, lo fanno senza la necessaria preparazione e senza un adeguato studio dell’argomento.

Esistono un’infinità di corsi e libri sul trading online, ma al giorno d’oggi grazie ad internet esistono è possibile reperire moltissimi contenuti gratuiti con i quali è possibile imparare ad operare sui mercati senza il minimo dubbio e incertezza: le nozioni sul trading le trovi qui, insieme a consigli e suggerimenti pratici su come avviare una profittevole carriera in questo ambito.

Esercitarsi con un conto demo

Dopo aver appreso le basi del trading online con materiali gratuiti ed eventualmente con corsi professionali a pagamento, è possibile buttarsi sui mercati applicando le prime strategie e tutto ciò che si è appreso in fase di formazione.

A tal proposito è bene evidenziare che molti broker online offrono la possibilità di operare con un conto demo. Un conto demo non è nient’altro che un conto con un capitale iniziale, che non prevede però l’utilizzo di soldi reali: esso permette quindi di fare le prime operazioni senza la preoccupazione di perdere realmente budget se un trade dovesse chiudersi in perdita.

Per l’utilizzo di un conto demo non è strettamente necessario fare un’accurata selezione del broker di riferimento, poiché la sua finalità è solo quella di testare delle strategie. Il conto reale con cui si opererà in seguito, invece, potrà essere aperto con un altro broker e dovrà essere scelto in modo più accurato.

L’ultimo requisito fondamentale per avanzare sulla strada verso il profitto è quello di non demordere. Inizialmente è molto probabile che le operazioni non si chiuderanno in profitto, ma con il tempo e con l’esperienza sarà sempre più facile portare la probabilità a proprio favore e iniziare a compensare le perdite con dei profitti maggiori.

Se affrontato nel modo corretto, il trading online saprà dare anche grandi soddisfazioni, ovviamente proporzionali al tempo che vi si dedica. Più tempo si passa infatti tra grafici e mercati, più esperienza si accumulano e più trade si riusciranno a fare, con un sostanziale aumento dei profitti nel lungo periodo.