Sabato di fuoco per la Top volley Cisterna, che affronterà alle 20.30 il Vero Volley Monza, in palio ci sono i punti di salvezza. Il match è stato anticipato a causa degli impegni internazionali in coppa della squadra femminile del consorzio Vero Volley Monza e verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma a pagamento Elevensports. La partita è cruciale per la rincorsa alla salvezza e arriva dopo la sconfitta (3-1) rimediata da Sottile e compagni contro la Lube nell’ultima di campionato.

“Dopo la lunga sosta affrontiamo questo ciclo di partite che, come nel girone d’andata, ci dà la possibilità di tornare subito a un livello di gioco molto alto visto che ci confrontiamo con squadre che hanno sicuramente l’obbligo di vincere contro di noi – spiega coach Lorenzo Tubertini – D’altro canto anche noi cerchiamo di affrontare queste sfide con l’obiettivo di muovere la classifica: con Civitanova siamo riusciti a fare uno step nel focus tecnico che ci siamo prefissati in questo periodo e, in questi giorni di lavoro, dovremo essere bravi a consolidare quello che di buono abbiamo fatto nel primo set con la Lube e riportarlo con maggiore regolarità nell’arco di tutto il match”.

In classifica la Top volley è penultima con 9 punti, gli stessi di Vibo che però ha una partita in meno, mentre Monza è quartultima con 15 punti: questa differenza in graduatoria rende evidente l’importanza del match per la rincorsa salvezza della formazione pontina.

“Monza arriva all’ appuntamento dopo aver giocato il match di Coppa Italia contro Civitanova, questo ci ha dato la possibilità di vederli giocare una partita in più, mentre da parte loro c’è stata l’occasione per mettere dentro ritmo di gioco e arrivare alla partita contro di noi con un buon livello – aggiunge il coach modenese – Nel girone di ritorno i livelli delle squadre tendono a crescere e consolidarsi e per questo sarà importante capire che per arrivare a vincere partite come queste è necessario non solo il grip agonistico ma anche il consolidamento tecnico. Per noi è stato positivo il recupero di Cavaccini, che è rientrato con la Lube, la sua fase di riabilitazione è andata avanti velocemente”.

Dopo la trasferta di Monza la Top Volley tornerà a giocare a Cisterna di Latina domenica 2 febbraio con Modena, la sfida è anticipata alle 15:30, poi la trasferta di Ravenna nel turno infrasettimanale del 5 febbraio alle 20:30.

