Sabato tragico sulle strade: due morti a Terracina ed uno a Sezze

L’ultimo week end di agosto nefasto. Due tragedie si sono consumante in poche ore l’una dall’altra sulle strade in provincia di Latina. Bilancio terribile di tre morti, di cui, in ordine cronologico, uno a Sezze e due a Terracina.

La cronaca nera inizia intorno alle 18, nel comune di Sezze, dove un motociclista di 37 anni di Maenza, Antonio Rossi, è finito contro un muretto a bordo strada all’altezza dell’incrocio tra via Roccagorga e via Murolungo. Fatale gli è stato avere perso controllo della moto in curva. Impatto devastante e i soccorritori hanno potuto solo accertare il decesso. Al momento dell’incidente la vittima era sprovvisto di documenti d’identità. Poi si è risaliti alle sue generalità. Rilievi dei carabinieri della locale Stazione di Sezze.

Altro dramma intorno le 22.30 a Terracina, lungo la Statale Appia verso l’accesso alla Statale Pontina. Hanno perso la vita un uomo e una donna di Roma, che viaggiavano a bordo di un ciclomotore, che per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto.

I due sono finiti sull’asfalto, privi di vita. In forte stato di shock il conducente dell’auto. Strada chiusa al traffico per ore, compreso l’accesso alla Frosinone – mare all’altezza dell’Appia.