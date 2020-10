In arrivo controlli a tappeto su mezzi pesanti e autobus: la campagna di Roadpol

In arrivo controlli a tappeto su mezzi pesanti e autobus. Il network europeo delle Polizie stradali Roadpol ha in programma, tra il 12 e il 18 ottobre 2020, l’effettuazione della campagna europea Truck & Bus. Ha aderito anche la sezione di Polstrada di Latina, mettendo in campo le pattuglie sezionali e quelle dei distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia.

Roadpol è una rete di cooperazione tra le polizie stradali, nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale oggi aderiscono tutti i Paesi membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e in qualità di osservatore la Polizia di Dubai (Emirati Arabi Uniti).

L’Italia ricopre la Presidenza onoraria. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’azione europeo 2011 – 2020.

Saranno monitorati i mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale sia straniera. Durante le giornate di controlli, gli agenti della Polstrada procederanno alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.