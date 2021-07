Sabaudia, 16 collaboratori in Comune con il reddito di cittadinanza

A partire da oggi e per i successivi quattro mesi, Sabaudia si prepara ad accogliere 16 collaboratori beneficiari del reddito di cittadinanza, al fine di offrire supporto alle attività dell’Amministrazione come previsto dalla normativa vigente, che prenderanno servizio per 4 ore settimanali nell’ambito dei progetti utili alla collettività.

I collaboratori saranno inseriti nei progetti “Noi utili agli altri”, con finalità di supporto alla cittadinanza e orientamento, e “Sabaudia in Vetrina”, con finalità culturale e artistica. Nell’ambito del primo, i collaboratori si occuperanno dei servizi di portineria, accoglienza del pubblico e per informazioni su eventi organizzati dal Comune; con il secondo progetto, invece, è prevista l’assistenza agli eventi e alle manifestazioni, sia organizzate dal Comune che da questo patrocinate.

In una nota Francesca Marino, consigliere delegato, commenta: “Sono contenta si sia giunti a chiusura dell’iter per l’inserimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza nei progetti comunali utili alla collettività. Le risorse supporteranno vari settori del Comune ma avranno in particolar modo un ruolo strategico per la cittadinanza, destinataria principale dei servizi offerti nei diversi ambiti di intervento e progettualità strutturate, come l’accoglienza e l’orientamento nelle procedure e nella fruizione dei servizi comunali”.