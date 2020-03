Sabaudia, ancora chiuse le scuole di Borgo San Donato: resta traccia del pesticida

Non sono fortunati i piccoli alunni di Borgo San Donato. Le scuole di Sabaudia sono state riaperte ed è ripartita anche la mensa. Non è così però per la Giulio Cesare e la Cencelli, elementari e infanzia di Borgo San Donato.

Nelle strutture il valore del pesticida che sarebbe stato usato per la disinfezione a settembre che aveva causato miasmi e malesseri non è ancora zero. Tracce sono state riscontrate nell’ultimo prelievo e così non è stato possibile, come negli altri istituti, riprendere le lezioni.

La scorsa settimana e in questi giorni si sta provvedendo di nuovo alla pulizia dei pavimenti con la candeggina e al lavaggio dei vetri per poi ripetere i prelievi. Sarà quindi necessario aspettare ancora per avere i risultati.

I genitori degli alunni incrociano le dita, anche se ormai esasperati non ci sperano quasi più. Intanto i bambini più grandi continuano a frequentare l’ex scuola rurale di Bella Farnia, mentre i piccolini vanno all’asilo nella parrocchia di Pontinia. Il pullman li prende alle 9 e li riporta a casa alle 12. Chi ha invece la fortuna di avere la macchina può lasciarli 2 ore in più, dalle 8 alle 13. Un anno scolastico davvero da dimenticare.