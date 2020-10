Sabaudia, campagne allagate: danni per gli agricoltori

La pioggia ha creato non pochi disagi in quel di Sabaudia, dove gli allagamenti che si sono verificati nelle campagne stanno creando problemi agli agricoltori.

In particolare oggi è dovuta intervenire la protezione civile all’incrocio tra Via Tamerice e Strada Palazzo vicino Villa Domiziano. Qui un grave allagamento ha reso impraticabile la strada e le auto sono state costrette a tracciare una via alternativa su un terreno a margine, dove però il proprietario aveva già seminato le carote. La situazione è stata segnalata, ma urge un intervento che risani la viabilità.