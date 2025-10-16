Sabaudia, commise violenza sessuale nel 2022: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno arrestato un uomo di 52 anni del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali.
L’uomo dovrà espiare una pena di sei anni di reclusione, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale commesso nel 2022 a Terracina.
Dopo le formalità di rito, il 52enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.