Sabaudia, divelta passerella sul lungomare. Gervasi: “Evidente il dolo”

Divelta a Sabaudia una passerella sul lungomare. L’atto vandalico ha interessato per la precisione la discesa A7 al chilometro 23. E’ stato sradicato il parapetto laterale e sono stati staccati anche alcuni corrimani. “Evidente il dolo – ha dichiarato il sindaco Giada Gervasi – aveva resistito indenne anche al maltempo di questo inverno”.

“Un gesto gravissimo da condannare in modo forte – ha aggiunto il primo cittadino – in quanto colpisce soprattutto le persone più fragili, chi con disabilità e difficoltà motorie dall’anno scorso, da quando era stata rifatta da zero, poteva usufruire di questa discesa per scendere al mare”.