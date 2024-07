Sabaudia, droga e pistola nell’autofficina abusiva: arresto e sequestro

A Sabaudia è stata scoperta e sequestrata un’autofficina abusiva. Il titolare dell’attività è stato arrestato. L’operazione, condotta dalla Compagnia di Terracina della Guardia di Finanza. Su un’area di circa 5mila metri quadrati sono stati trovati numerosi rifiuti speciali e pericolosi.

Durante gli accertamenti, le forze dell’ordine hanno scoperto che all’interno della proprietà, non destinata ad uso commerciale, si trovavano macchinari e attrezzature per autoriparazione e carrozzeria, oltre a ricambi e parti di veicoli. Tra questi, sono state trovate targhe nazionali ed estere, provenienti da mezzi rubati. Inoltre, le verifiche hanno portato al ritrovamento di 5 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, e 200 litri di gasolio agricolo agevolato non spettante.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato per reati ambientali, detenzione di armi clandestine e stupefacenti, ricettazione, e sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.