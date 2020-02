Un vasto incendio ha completamente distrutto un chiosco sul lungomare di Sabaudia. Il rogo si è sviluppato ieri pomeriggio e immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco a spegnere le fiamme.

Questa mattina il Niat del comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina, in collaborazione con i carabinieri forestali, ha effettuato un sopralluogo per cercare di stabilire le cause che al momento sono in fase di accertamento.

