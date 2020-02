L’under 14 maschile, di coach Alessandro Micheloni, porta a casa un’importante vittoria fuori casa con la Asd borgo Montello volley chiudendo il match con un secco 3-0. La partita si è disputata presso la palestra s.e Giovanni XXIII alle ore 19:15. Il sestetto sceso in campo è stato: Bedin, Bravo, Di Minica, Ferri,Rizzo, D’Antonangelo. Il primo set si è concluso 25-18 a favore dei leoncini. Il secondo set, più tirato rispetto al primo, si è concluso con punteggio di 26-24. Il terzo, sempre punto a punto, si è concluso con punteggio di 25-20.

“Sulla partita, sicuramente contento per il risultato, ma ancor di più per il gioco espresso- ha commentato coach Alessandro Micheloni– Il lavoro in palestra è molto visibile, sia per la precisione dei tre tocchi, sia per i pochi errori commessi complessivamente. Per i ragazzi non era facile giocare contro una squadra che hanno incontrato molte volte nelle amichevoli, questo poteva portarli a rilassarsi un po’ troppo, ma tutto sommato hanno retto bene, dimostrando di saper recuperare anche sotto di 6 punti al secondo set. Complimenti anche al Montello che nonostante le assenze ha fatto una buona partita”.

I leoncini giocheranno la prossima partita sabato 8 febbraio in casa presso la palestra del liceo Ettore Majorana alle ore 16 con il Sabaudia.

