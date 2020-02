Tiziano Ferro compie 40 anni. Non manca di comunicarlo ai suoi fan su Instagram… come se non tenessero bene il conto! Questa mattina ha postato una foto con una maglietta con la scritta “Vintage 1980”. Gli anni passano anche per il Tiziano pontino, ma a lui sembra proprio non interessare, preso com’è dai tanti successi.

Il cantante, nato e cresciuto in città, nei luoghi in cui chi ha la sua età ha frequentato e ricorda perfettamente, è a Latina per girare il documentario sulla sua vita che uscirà a giugno. Il 19 febbraio passeggiava in centro ed è tornato nel posto in cui ha scritto la canzone “Xdono”, quella panchina ai giardinetti (il Parco Falcone Borsellino per i più giovani), da dove tutto è iniziato.

Poi si è spostato allo stadio Francioni. I fan comunicano i suoi spostamenti sui social e non è detto che altri avranno la fortuna di incontrarlo e immortalare il tutto con un selfie.

