Sabaudia: mercato a chilometro zero, il bando per l’assegnazione

SABAUDIA – Pubblicato il bando di avviso pubblico per l’affidamento della gestione di un mercato per la vendita diretta di prodotti a chilometro zero. Il bando è stato pubblicato dal Settore V – Attività produttive e Suap, finalizzato all’affidamento della gestione di un mercato per la vendita diretta di prodotti a chilometro zero. L’obiettivo è quello di migliorare la conoscenza dei prodotti agroalimentari di qualità del territorio, favorendo il loro utilizzo da parte del consumatore e promuovendo gli stessi attraverso la creazione di una rete distributiva.

La gestione sarà affidata tramite la stipula di una convenzione della durata di 3 anni. Il mercato si terrà il secondo sabato di ogni mese in via Umberto I, con attività di vendita nella fascia compresa tra le 7 e le 13. Su richiesta dell’affidatario, l’Amministrazione comunale potrà prevedere ulteriori date nel caso di giornate significative ed eventi straordinari relativi al settore del mercato contadino.

Una apposita commissione valuterà le domande pervenute tenendo conto di quattro criteri: la maggiore esperienza nell’organizzazione di eventi maturata negli ultimi 5 anni; la maggiore rilevanza riservata al territorio (comunale e provinciale) e alle realtà produttive in esso esistenti; le modalità di organizzazione e gestione dell’evento; l’attività pubblicitaria programmata.

Come partecipare

Possono presentare, entro 15 giorni, domanda e richiedere la gestione del mercato produttori agricoli associati, associazioni di categoria, associazioni di consumatori, associazioni di promozione sociale ed enti no-profit, presentando l’istanza completa di progetti e di tutta la modulistica, predisposta e pubblicata in Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia: https://bit.ly/3ed9UvV

Queste le dichiarazioni dell’assessore alle Attività Produttive Emanuela Palmisani: “Realizzare un mercato a chilometro zero significa dare il giusto risalto alle eccellenze agroalimentari del territorio, valorizzarne le peculiarità e offrire loro una vetrina privilegiata. Vuol dire sostenere i tanti imprenditori locali che con grade passione si dedicano alla nostra terra, portando in alto il nome di Sabaudia e della provincia, ma al contempo rappresenta un’opportunità di crescita e di educazione collettiva – commenta Palmisani – ovvero un percorso di conoscenza dei prodotti del territorio. L’obiettivo ultimo è di conservare nel tempo quei sapori e saperi che identificano la nostra comunità. I nostri prodotti – conclude – sono infatti il tratto distintivo dell’identità di un territorio, che merita di essere preservato e valorizzato, proprio come vogliamo fare con l’istituzione del marchio De.Co”.