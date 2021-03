Elezioni comunali, un’estate di campagna elettorale

LATINA – In provincia sarà un’estate insolita, segnata dalla propaganda sotto l’ombrellone. Lo spostamento delle scadenza elettorale in autunno cambia anche i programmi dei candidati e coalizioni, che hanno così tra i tre e i quattro mesi di tempo in più per affinare le proprie strategie in vista del voto. Assisteremo molto probabilmente a comizi social, che toglieranno l’empatia che manca ad esempio oggi negli stadio o nei palazzetti dello sport. Ma sarà comunque politica, con le sue passioni. Compresa la gioia dei festeggiamenti, possibilmente senza abbracci. Lo fanno gli sportivi, ma sono costantemente sottoposti a tamponi. I politici no. Quindi massima attenzione.

Decreto

Si voterà in autunno, ormai è ufficiale. È stato firmato il decreto del Governo, una data precisa ancora non c’è, si presuppone però tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Chiamati al voto 11 i comuni pontini per l’elezione del sindaco e per il rinnovo dei Consigli.

Il motivo della decisione di rinvio è legato all’emergenza coronavirus. Previste le solite due giornate di voto (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15).

Questa la nota del Governo:

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. Il testo, in continuità con gli analoghi provvedimenti già approvati nel 2020, dispone che le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Il provvedimento – si legge ancora – è stato adottato tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dell’esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonché di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso. Infine – conclude la nota – si detta la disciplina dello svolgimento delle operazioni di voto, previste su due giornate (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15), nonché dello spoglio delle schede e dell’ordine dello scrutinio.

Comuni al voto

In queste amministrative per eleggere il sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali urne aperte oltre che a Latina anche a Cisterna, Formia, Priverno, Minturno, Pontinia, Sperlonga, Itri, Norma, Castelforte e Roccasecca dei Volsci.