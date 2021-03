Torneo Regionale Esordienti assegnato alla Boxe Latina

Un altro grande evento del calendario pugilistico verrà organizzato sul ring del Palaboxe città di Latina: il Torneo Regionale Esordienti Schoolboys/girls, Junior e Youth maschile e femminile in programma il 26, 27 e 28 marzo. L’ufficialità arriva dal Cr Lazio della Federazione Pugilistica Italiana, che ha accolto la candidatura della Boxe Latina 1956, seguita alla circolare dell’11 febbraio.

Sono iniziate le iscrizioni, che si concluderanno l’11 marzo. Requisito essenziale è non aver combattuto nel 2020. Il Torneo si svolgerà ovviamente a porte chiuse, nel rispetto delle normative anticovid.

Il sorteggio per gli abbinamenti dei match verrà effettuato il 15 marzo alle 10, in modalità online in diretta streaming sul canale YouTube del C.R.Lazio (link https://www.youtube.com/channel/UClB-Cx2PO33g1RINofQHjdg ), mentre per quello che riguarda il peso, viste le disposizioni sul protocollo FPI nell’ambito delle riunioni pugilistiche, si svolgerà direttamente a bordo ring nelle giornate di gara e sarà previsto il chilo di tolleranza.

Grandi eventi

Dopo la fase regionale dei Campionati Italiani Giovanili (Schoolboys-Junior-Youth) di settembre 2020 e la fase finale della Coppa Italia Giovanile a giugno 2019, di cui l’FPI e gli addetti ai lavori hanno attestato la grande riuscita, la macchina organizzativa della Boxe Latina si è già rimessa in moto per questa nuova tre giorni di pugilato, che si va ad aggiungere alle tante sessioni si boxe dilettantistica (regionale e interregionale) e professionistica.

Una prima riunione nel nuovo anno si è tenuta il 14 febbraio, la seconda domani 7 marzo, che sarà la prima dopo l’elezione di Flavio D’Ambrosi come presidente nazionale FPI: “Lo abbiamo sostenuto nel suo percorso durante questi anni – dice il presidente della Boxe Latina Mirco Turrin –, gli auguriamo un grande lavoro, il pugilato deve tornare ai livelli che gli competono. E’ lo stesso impegno che ci stiamo mettendo noi come società e le organizzazioni dei grandi eventi, come il prossimo, il Torneo Regionale Esordienti, lo stanno a dimostrare”.