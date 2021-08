Sabaudia, tornano i “Racconti di Sabaudia”: tra gli autori anche Cristian Vitali

E’ tornato, precisamente per la settima estate, la raccolta “Racconti di Sabaudia” che, come da tradizione, ha letteralmente “invaso” il Lungomare dell’omonima cittadina pontina e il centro della stessa.

Oltre 10.000 copie sono state distribuite (e saranno disponibili gratuitamente su richiesta) presso i Chioschi e gli Stabilimenti, ma anche presso le Edicole e la Proloco di Sabaudia.

Presso quest’ultimi sarà anche possibile votare (fino al 31 agosto) per il Concorso di Narrativa, utilizzando il coupon stampato all’ultima pagina del libro.

In gara i 16 racconti della seconda sezione del volume, dedicata agli autori emergenti: Marina Biagi, Roberto Bonini, Maria Cardillo, Francesco Carminati, Costantino Colasanti, Katia Franzin, Patrizia Giancarli, Fabiana Monti, Giovanni Naso, Maria Saccone, Davide Sole, Giuliana Spadaro, Lucia Valdarnini, Tommaso Vangelista, Giorgia Villani e Cristian Vitali.

Proprio quest’ultimo, originario di Sabaudia e residente a Pontinia, Blogger e Scrittore, è autore del Racconto «Amarcord», che conclude il volume. Con poche parole ha voluto brevemente raccontarcelo:

“Sabaudia per molti è una meta di villeggiatura: rappresenta il mare e le vacanze estive. Per altri, invece, come per me, è il luogo della propria esistenza, dei ricordi legati ad una infanzia trascorsa tra aneddoti, amicizie, giochi, marachelle, insomma, uno spaccato di vita vissuta con gli occhi di un bambino… Di quello stesso bambino che oggi, a quarant’anni, rievoca con lo stesso candore quel tempo mai dimenticato, rispolverando dalla propria mente un personalissimo e malinconico amarcord”.

A completare il volume, edito dalla Multimedia Communication di Maria Costici, 10 racconti brevi scritti da personaggi famosi, tra cui il giornalista Marcello Masi, il politico e scrittore Walter Veltroni e l’attore Massimo Wertmuller.