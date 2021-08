Bassiano, due progetti di pubblica utilità per lavoratori con reddito di cittadinanza

Il Comune di Bassiano ha provveduto ad inizio anno ad elaborare i progetti per la propria comunità che sono stati presentati insieme a tutti P.U.C. del Distretto dei “Monti Lepini” LT/3 il 19 luglio scorso presso l’ex Infermeria dei Conversi nel Borgo di Fossanova.

I Progetti di Pubblica Utilità (P.U.C.), di cui al Decreto ministeriale del 22 ottobre 2019, sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per la collettività.

Il Comune di Bassiano attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali ha strutturato e proposto due progetti:

tutela e collaborazione sociale

tutela ambientale e tutela dei beni comuni.

“Questi due progetti hanno una duplice valenza, sostegno agli anziani e alle persone disabili e tutela Ambientale e decoro urbano, queste esperienze sono anche un arricchimento di competenze e abilità che potranno aumentare il livello occupazionale per tutte le persone coinvolte” – interviene così il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Giovanna Coluzzi

Con questi due progetti sono state già avviate 9 persone operative dalla fine di luglio.