Sabaudia, tornano le palme in centro

A Sabaudia tornano le palme, simbolo storico della città. Sette esemplari di varietà Phoenix sono stati piantati nelle aiuole del centro, restituendo un tocco esotico al panorama. Queste piante, già presenti negli anni ’40 come testimoniano foto d’epoca, erano state sterminate dal punteruolo rosso a partire dal 2006, causando la perdita di oltre 500 alberi.

Nonostante vari tentativi di ripopolazione falliti, oggi si punta a una nuova rinascita. Accanto alle palme, sono previsti ulteriori interventi di riforestazione: 60 piante autoctone saranno messe a dimora in corso Vittorio Emanuele II, mentre il progetto finanziato da Italgas ha in programma il restyling delle aiuole e del sistema di irrigazione lungo via Regina Elena. L’Amministrazione non trascura certo piazza Roma, che sarà oggetto di una completa trasformazione, arricchita con nuove palme e altre specie vegetali, per restituirle un aspetto vivace e ospitale.