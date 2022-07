Salotti Musicali, Fioriello: “Latina ha bisogno di eventi di questo calibro”

Grande successo per l’avvio dei Salotti Musicali, a cura dell’associazione culturale affiliata Opes “Eleomai”. Il Summer Festival è giunto alla sua nona edizione sotto l’attenta regia di Alfredo Romano.

A commentare la kermesse è il segretario generale Opes Davide Fioriello che dichiara: “Opes sostiene il valore dello sport e della cultura. Latina ha bisogno di eventi di questo calibro, appuntamenti di livello, promotori di esperienze artistiche per la comunità. Grazie ai Salotti Musicali, giungono da anni in città artisti di fama mondiale ed eccellenze del mondo della musica e dello spettacolo. Voglio fare un grande in bocca al lupo ad Alfredo Romano e tutto il suo team per l’intera rassegna estiva che già sta animando la nostra città”.

Dopo aver presentato al pubblico il programma di eventi per tutto il mese di luglio, lo scorso venerdì 1 luglio presso il circolo cittadino Sante Palumbo, l’iniziativa ha debuttato con il primo degli appuntamenti: “Aljama” Antichi canti del Mediterraneo.

Si proseguirà dunque venerdì 8 luglio ore 21 presso i Giardini del Palazzo del Comune di Latina con l’esibizione di Danilo Rea al pianoforte. Ed ancora venerdì 15 luglio ore 21 a Latina, sempre presso i Giardini del Palazzo del Comune con il #Concerto A Quattro Zampe – Spettacolo Semiserio per uomini e animali Peppe Voltarelli (Premio Tenco 2022) voce recitante Luca Ciarla Violino.

Grande attesa per l’arrivo nel capoluogo pontino del super ospite Christian De Sica, che sabato 23 luglio ore 21.30, conquisterà l’Arena Campo Coni di via Botticelli con lo spettacolo “Una serata tra Amici”, con la partecipazione di Pino Strabioli.

Venerdì 29 luglio alle ore 21, presso i Giardini del Palazzo del Comune si terrà infine “Archi e Frecce Tour” – Francesco Baccini Alter Echo String Quartet Marta Taddei e Noemi Kamaras Violino Roberta Ardito Viola – Rachele Rebaudengo Violoncello.

Per tutte le informazioni visitare il sito www.isalottimusicali.it o seguire i canali social “I Salotti Musicali” ed “Associazione Culturale Eleomai”.