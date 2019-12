San Felice, addio pini: prosegue il taglio in via Monte Circeo

Proseguono a San Felice Circeo i lavori per il taglio dei pini di via Monte Circeo dichiarati pericolosi da una perizia. La decisione drastica, assunta dal sindaco Giuseppe Schiboni domenica scorsa, al termine di una giornata caratterizzata da forte vento che ha comportato la caduta di numerose piante, vede impegnati diversi operai da lunedì 23 dicembre. Soltanto ieri, in occasione del giorno di Natale, le motoseghe sono rimaste spente.

Oggi il cantiere è stato riaperto tra via Migliara 58 e via IV Novembre. Nel giorno della vigilia sono stati tagliati 19 pini, nel tratto compreso tra via della Pineta e via Duca d’Aosta. Per completare la missione sarà necessaria anche la giornata di domani.

