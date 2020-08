In centro a San Felice Circeo si va con la mascherina. Dal 10 agosto al 31 agosto 2020, tutti i giorni dalle 19 fino alle 3,30 di notte, per chiunque transiti nel centro storico del Comune ci sarà l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale. La decisione è arrivata per l’impossibilità di mantenere il distanziamento fisico un metro contro il coronavirus.

Le aree pubbliche o aperte al pubblico interessante dall’ordinanza comunale sono: