Coronavirus, 2 ragazze di Fondi positive: in corso le indagini sui contatti

Due nuovi casi positivi al coronavirus sono stati registrati oggi in provincia di Latina. Si tratta di 2 ragazze di Fondi, entrambe trattate a domicilio. Sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati.

L’unità di crisi della Regione Lazio ha segnalato nel Lazio oggi, 10 agosto, anche 2 casi di rientro da Ibiza, 2 suore e una maestra in un centro estivo di Rieti. Il messaggio inviato alle istituzioni e ai cittadini è quello di aumentare il livello di attenzione.

Intanto i casi totali dall’inizio della pandemia sono saliti a 627. Resta fermo a 533 il numero delle persone guarite. I pazienti ancora positivi sul territorio pontino sono 57 e di questi 26 sono trattati a domicilio.