Sanità, Marcelli: fondi per pazienti oncologici

In una nota Loreto Marcelli, capogruppo M5S alla Regione Lazio, commenta “Fino al 31 luglio è possibile fare richiesta per ottenere il contributo previsto dalla Regione Lazio per i malati oncologici e per i pazienti in attesa di trapianto di organi solidi e di midollo osseo”.

“Abbiamo voluto fortemente questo fondo – aggiunge Marcelli – per aiutare tutti coloro che stanno lottando contro terribili malattie, in modo particolare in questo periodo difficile segnato dalla pandemia di covid-19”.

“Per accedere al contributo – spiega ancora il capogruppo M5S – bisogna compilare la documentazione scaricabile dal sito della Asl e presentarla ai Punti Unici di Accesso di riferimento. I documenti devono contenere un’attestazione dell’ISEE, che su nostra richiesta è stato esteso da 5.000 a 15.000 euro ampliando la platea di beneficiari del contributo, e l’indicazione del Centro in cui si è in cura per l’esenzione prevista”.

Conclude Marcelli “Il contributo potrà arrivare fino a un massimo di 2.000 euro per ogni richiesta accolta, una cifra che non esaurisce i bisogni di chi sta combattendo queste terribili patologie, ma che comunque costituisce un segno concreto e tangibile di vicinanza e aiuto a coloro che si trovano in condizioni di disagio per tali situazioni di salute”.