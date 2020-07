Latina, distrutto nell’incendio il furgoncino dello street food a Capoportiere

Distrutto dalle fiamme questa notte il furgoncino dello street food “That’s amor e iodio” sul lungomare di Latina. Le fiamme sono divampate verso l’una di notte e sono intervenuti i vigili del fuoco di Latina. Spento l’incendio è stato possibile, da una prima verifica, capire che il rogo si è sviluppato nella parte della produzione del mezzo, dove ci sono le attrezzature. Il motore invece sembra integro. Questo potrebbe far pensare ad un atto doloso, ma ogni ipotesi è ancora aperta e l’incendio potrebbe essere anche di natura accidentale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Il camioncino era posizionato subito dopo Capoportiere, dove prima c’era il primo chiosco, subito dopo l’Hotel Fogliano, dove c’è un piccolo spiazzo e la discesa al mare. Ogni giorno Daniel preparava delle prelibatezze per bagnanti e turisti, come i suoi cannoli siciliani.

“Secondo me gli ha dato fuoco l’invidia e la mancanza di paxxe – ha scritto su Facebook – l’invidia di non essere alla mia altezza. Tranquilli raga That’s amor e iodio non muore mai!!”. Intanto sul social è partita una raccolta fondi per far rivivere il sogno dello street food al mare.