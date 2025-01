Sant’Antonio Abate, benedizione per gli animali del Canile di Terracina

Una giornata speciale per i cani e i gatti ospiti del Canile Comunale di Terracina, che hanno ricevuto la benedizione in occasione delle celebrazioni per Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Quest’anno, il parroco don Luigi Venditti si è recato direttamente nella struttura di via delle Industrie, dove ha impartito la benedizione dopo una breve preghiera.

Alla cerimonia, aperta al pubblico, erano presenti il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, l’assessore alla Tutela degli Animali Sara Norcia, la dirigente del dipartimento Ambiente Luciana D’Ascanio, il personale e i nuovi gestori del canile. Nel pomeriggio, in piazza Garibaldi, don Luigi ha poi benedetto tutti gli animali intervenuti, tra cui alcuni cani già adottati dal canile.

Nel 2024, il canile ha visto 49 cani e 11 gatti trovare una famiglia.

Il sindaco Giannetti ha sottolineato l’importanza della giornata: “I nostri animali meritano il massimo rispetto e un soggiorno temporaneo di qualità nel canile, in attesa di trovare una famiglia. Il nostro impegno è costante per il loro benessere”.