Scattano foto al loro voto, denunciati dalla Digos

La DIGOS della Questura di Latina ha denunciato due persone, colpevoli di violazioni alla segretezza dell’espressione di voto.

I fatti si sono verificati entrambi nella giornata di domenica quando, in due episodi differenti, i presidenti di due sezioni elettorali, una situata nei borghi e l’altra in città, hanno segnalato di aver scoperto elettori intenti a fotografare la propria scheda elettorale, subito dopo aver espresso il loro voto, utilizzando in entrambi i casi lo smartphone personale.

Per i due incauti elettori, un uomo e una donna, è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, oltre al sequestro dei dispositivi utilizzati.

E’ accaduto a Latina, dove sono intervenuti i militari della compagnia locale.

E’ stato sorpreso a girare per la città a bordo della propria auto. La vettura era ricoperta di scritte offensive e denigratorie nei confronti della classe politica.

Tutto è accaduto nella città di Latina, dove i carabinieri della compagnia locale hanno fermato e denunciato all’autorità giudizaria un uomo di 71 anni.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudizaria per il reato di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario.