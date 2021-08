I Carabinieri hanno denunciato un 35 enne del luogo per commercio di sostanze alimentari nocive, frode e detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

L’uomo custodiva, in particolare, nei magazzini dei propri locali, prodotti alimentari conservati in cattivo stato ed in totale assenza di requisiti igienici, di conseguenza i locali sono stati posti sotto sequestro.