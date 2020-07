Stavano vendendo prodotti ittici direttamente in spiaggia, vicino al lido Vascello a Scauri. Due uomini di Pozzuoli sono stati multati per 1500 euro dalla Guardia Costiera per detenzione e vendita di prodotti ittici sprovvisti di tracciabilità. Sequestrati dalla Guardia Costiera 15 chilogrammi di prodotti, tra gamberi, seppie, calamari, merluzzi e triglie.

La polizia locale ha inoltre provveduto alla contestazione del commercio abusivo sulla spiaggia; il pesce è stato quindi destinato allo smaltimento a cura di una ditta specializzata, come disposto dal medico veterinario ASL intervenuto: lo stesso prodotto infatti, di dubbia provenienza e peraltro conservato sotto il sole, è risultato privo dei minimi requisiti igienico sanitari e pertanto non idoneo al consumo umano.