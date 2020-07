Latina, ruba una bici durante il permesso dai domiciliari. Denunciato

Un 26enne russo è stato denunciato dalla squadra volante della questura per il furto di una bicicletta in Via Saffi a Latina. L’uomo, ristretto ai domiciliari, aveva chiesto due ore di permesso – tra le 8 e le 10 di stamattina – ma proprio durante questo tempo aveva commesso il furto.

Ad inchiodarlo sono state le telecamere di un negozio, dove il proprietario della bici era andato a fare delle compere, per poi non trovare più la due ruote. L’uomo, vistosi alle strette, ha poi confessato il furto: la bici era nascosta nella cantina della sua abitazione. Non era la prima volta che succedeva: il russo era già noto alla polizia sempre per furti di biciclette.