Strada della Rosa, iniziati gli abbattimenti dei pini

Questa mattina sono iniziati gli abbattimenti dei pini su Strada della Rosa, a Latina. Gli alberi, con le loro possenti radici superficiali, rendevano ormai da troppi anni il manto stradale pericoloso per automobili e ciclisti. Resta quindi chiusa al traffico per i lavori la strada, ad eccezione dei residenti.

“Abbattere un albero è sempre un’operazione dolorosa – scrive il Comune di Latina – ma in questo caso necessaria per poter avviare gli interventi di messa in sicurezza di una delle strade più critiche della nostra città”.

Secondo il progetto dell’ente i pini dovrebbero essere sostituiti con dei lecci. Tuttavia la proposta dovrà ottenere il parere favorevole della Sovrintendenza, quindi potrebbero esserci delle modifiche.