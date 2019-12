Scienze estetiche e manageriali, il master per Latina e Frosinone

Approda nelle province di Latina e Frosinone un nuovo master di primo livello di Scienze estetiche e manageriali.

Il progetto porta la firma del dottor Paolo Tramontano dello Studio T Farm (consulenza e formazione) e docente dell’Università “La Sapienza” di Roma, che ha trovato in Confcommercio Lazio Sud, attraverso il sindacato “Bellezza e Benessere”, di cui è presidente Elena Nardone, la giusta e importante collaborazione.

Si tratta di un progetto di alta formazione che poggia su tre pilastri fondamentali, tecnico, manageriale e imprenditoriale, ed è rivolto a tutti gli operatori estetici, cosmetologi, assistenti al medico estetico, manager di spa e scuole di estetica, docenti del settore e a chi intende sviluppare ulteriormente la propria attività o esplorare nuovi percorsi. La didattica prevede 120 ore frontali più 6 mesi di tutoraggio. Si analizzeranno temi che partendo dall’estetica marginale, indicheranno i percorsi per il raggiungimento di traguardi importanti: l’Estetica Funzionale e Rigenerativa.

Oltre agli argomenti tecnici che spaziano dalla Fisiopatologia della cute alla Biorivitalizzazione transdermica ed intradermica, si dà rilevanza anche ai temi a carattere manageriale per la comunicazione e la vendita, dall’Analisi transazionale primo livello alla Programmazione Neuro-Linguistica, al marketing e alla gestione e analisi dei costi.

“Questo corso – ha spiegato il presidente del sindacato ‘Salute e Benessere’ Nardone – darà nuove opportunità di lavoro a tutte le estetiste che vogliono innalzare la propria professionalità acquisendo nuove capacità che le vedrà impegnate al fianco di medici estetico e chirurghi estetici. Una nuova figura professionale che farà dell’estetica un punto di riferimento tra la medicina estetica e l’estetica base. Oggi noi estetiste che abbiamo sempre fatto da sentinelle verso situazioni epidermiche da controllare come macchie o nei, saremo più sicure e professionalmente all’altezza di consigliare le nostre clienti magari facendo della prevenzione un salva vita”.

“Il progetto parte dall’identificazione di una nuova figura professionale – ha dichiarato il professor Tramontano –. Sapere, saper fare e saper essere rappresentano le fondamenta di tutto il progetto. La filosofia di questo nuovo percorso didattico ha tutta l’intenzione di coinvolgere le province di Latina e Frosinone. Penso a questo corso come un ulteriore strumento per trasferire ulteriori competenze legate alla scienza estetica e professionalità manageriali a tutte quelle figure che operano nel settore. E’ un importante punto di partenza che ci permetterà di allargare gli orizzonti in un settore in forte crescita”.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti