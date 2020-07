Scontro sulla Migliara 47, lo scooter si spezza in due

Scontro nella notte sulla Migliara 47. Una Giulietta condotta da una ragazza di Priverno di 22 anni e un maxi scooter con a bordo un giovane romano di 21, si sono scontrati all’altezza dell’incrocio con Via Gricilli, nel territorio di Sezze. Erano circa le 23 di ieri sera.

L’auto, proveniente dal paese lepino, percorreva la migliara verso l’Appia, lo scooter invece era diretto verso Sezze. Violentissimo l’impatto, tanto da far spezzare il mezzo a due ruote. Entrambi feriti, sono stati trasportati in ospedale: lei a Terracina e lui a Latina, ma non sarebbero in pericolo di vita.

La dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Sezze, intervenuti per i rilievi. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco e la protezione civile Anc Sabaudia per supporto alla circolazione stradale.