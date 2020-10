E’ quasi pronta la strada della Rosa che a Latina collega l’ingresso sud della città con via Isonzo. L’asfalto è stato completato e manca soltanto la segnaletica stradale orizzontale e qualche altro dettaglio. La novità più importante, da tenere a mente, è che è stato inserito l’obbligo di svolta a destra su via Isonzo, verso la vicina rotatoria.

Si tratta di un punto in cui spesso il traffico rallenta proprio per la necessità di immettersi su una strada molto trafficata. In questo modo sarà possibile più facilmente scorrere e poi tornare indietro per un breve tratto per svoltare a sinistra.

Lo ha comunicato questa mattina la consigliera comunale di Lbc Marina Aramini che ha aggiunto che è previsto anche uno spartitraffico.

La strada era stata chiusa perché insicura. In questi mesi sono stati tagliati i pini e tolte le radici, poi si è passati all’asfalto. Saranno inoltre piantate nuove alberature che faranno ombra senza creare danni e pericoli sul tracciato.