Scontro tra auto e ambulanza a Latina, donna elitrasportata al San Camillo

Un incidente ha visto coinvolte un auto e un ambulanza del 118 questa mattina a Latina nei pressi dell’incrocio tra Via Germania e Via Zanetti. Il mezzo di soccorso, stava intervenendo per un emergenza proprio nei pressi dell’incrocio quando, ancora per cause da stabilire, ha colpito in pieno l’auto facendola ribaltare.

Ad avere la peggio è stata la donna al volante dell’auto che è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che successivamente hanno preferito trasportarla in eliambulanza al San Camillo di Roma. Assieme a lei viaggiava un uomo che invece è stato trasportato al Goretti di Latina in condizioni meno gravi. Sono rimasti illesi i sanitari a bordo dell’ambulanza.