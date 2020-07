Latina, quest’anno niente Notte di Fuoco: rinviata al 2021

L’emergenza coronavirus segna anche una delle notti più belle dell’estate pontina, quando sul lungomare c’è lo spettacolo pirotecnico a chiusura della stagione. “La Notte di Fuoco” quest’anno non ci sarà: tutto rinviato al prossimo anno per l’impossibilità di assicurare e mantenere le misure di distanziamento.

“Siamo stati costretti ad assumere tale decisione a tutela della salute di tutti i cittadini. Lo abbiamo fatto con una ferita indelebile nel cuore segnata dalla perdita, avvenuta solo qualche settimana fa, del presidente dell’associazione e amico insostituibile, Tonino Castegini. Quest’anno – spiega il vice presidente dell’associazione, Renzo Scalco – anche in suo onore avremmo voluto illuminare ancora di più il nostro lungomare portando in alto i valori, i progetti e le battaglie, quelle per lo sviluppo e la crescita della città a cui si è sempre dedicato sino all’ultimo giorno Tonino. Abbiamo fatto come sempre prevalere il buonsenso e la responsabilità. Siamo certi che il prossimo anno la “Notte di Fuoco” potrà tornare anche per festeggiare non solo la fine dell’estate, ma soprattutto la fine della pandemia”.