Riaprirà i battenti il 28 settembre e il 24 come previsto all’inizio, l’istituto “Pacifici e De Magistris” di Sezze. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Sergio Di Raimo e la motivazione per la quale l’istituto avrebbe chiesto la proroga sarebbe nella carenza del personale necessario per l’igienizzazione dei locali.