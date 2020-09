Running, ufficiale il via alla Mare Lago delle Terre Pontine

In arrivo per il settore running l’edizione 2020 della Mare Lago delle Terre Pontine.

Anche stavolta la caparbietà organizzativa ha avuto la meglio, avvalendosi di un regolamento stringente volto a garantire la sicurezza degli atleti.

La salute, termine che si insinua nel nostro vocabolario da mesi è in fin dei conti strettamente legata anche al mondo sportivo. Ne sono da esempio tutte le attività all’aperto volte ad incentivare uno stile di vita corretto. L’impatto che le manifestazioni sportive di questo tipo offre è da sempre infatti socialmente riconosciuto. Ed è anche per questi motivi, che a fatica e con regole serrate è in atto la ripartenza del podismo nel panorama locale.

È giusto dunque rimettere in moto ma con cautela le macchine organizzative ed offrire momenti di sport, seppur rivisitati nella formula e nello svolgimento. Il coraggio di molti organizzatori non ha fino ad ora fallito.

La Mare Lago delle Terre Pontine si svilupperà su di un percorso pianeggiante con tratti di sterrato, tra il lungomare di Latina e il lago di Fogliano. Due distanze competitive di 20 e 9 km, sono le proposte della Fitness Montello e Latina Runners, che in collaborazione con Maione Store, daranno vita alla 5° edizione della gara.

La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione Lazio e patrocinata da Opes e Comune di Latina, si svolgerà domenica 18 ottobre all’interno di un contesto paesaggistico molto suggestivo.

Un evento dall’elevato potenziale che per evidenti ragioni organizzative non potrà esprimersi a pieno, cominciando dalle iscrizioni a numero chiuso fissato a 300 partecipanti per la 20km e 200 per la 9km. In ottemperanza alla norme in vigore per il contrasto del Covid-19, la gara sarà svolta in modalità cronometro. Partenze ogni 5 minuti con batterie di circa 100 atleti per ogni slot di partenza. La prima batteria partirà per le ore 09:30.

Le adesioni si chiuderanno il 15 ottobre, salvo esaurimento pettorali. A tutti i finisher sarà consegnata la medaglia dell’evento e come di consueto non mancheranno le premiazioni, seppur in maniera contingentata. Per maggiori informazioni consultare il sito www.marelagodelleterrepontine.it o sui canali social dell’evento.

In bocca al lupo a tutti coloro che si accingono verso questa nuova sfida. È doveroso esprimere supporto verso gli organizzatori che di questi tempi si fanno carico di molte responsabilità per offrire alla comunità, di momenti di svago, sport e benessere.