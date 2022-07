Scuole ed educazione sessuale, la situazione in Italia: consigli per la prevenzione

L’educazione sessuale di bambini e adolescenti è uno dei temi più controversi dell’educazione moderna. In Italia, è stato considerato un argomento tabù per decenni tanto che non è ancora una materia curricolare obbligatoria a differenza di altri Paesi europei come la Svezia, la Germania, la Francia e tante altre.

Il ruolo della scuola

L’educazione sessuale è un argomento controverso e molti ritengono che non dovrebbe far parte del programma scolastico. Tuttavia, non dovrebbe essere sottovalutato perché può aiutare gli studenti a prendere decisioni ponderate sulla loro salute e sul loro benessere. La comprensione di questi aspetti può aiutarli a sentirsi più sicuri del proprio corpo e delle relazioni con gli altri. Gli studenti devono essere istruiti sull’importanza del consenso, su come praticare sesso sicuro, su come evitare le malattie sessualmente trasmissibili (MST) e su come affrontare problemi come la violenza domestica o la violenza sessuale.

Il ruolo degli insegnanti è necessario per aiutare gli studenti a capire cosa significa essere sani dal punto di vista sessuale, assicurandosi che gli adolescenti abbiano accesso a informazioni accurate. Ciò può contribuire a ridurre il numero di gravidanze e di malattie sessualmente trasmissibili tra gli adolescenti. Chiaramente anche i genitori hanno un ruolo importante nel garantire che i loro figli ricevano una corretta educazione sessuale a scuola, coinvolgendoli nella loro formazione su questo argomento anche a casa, in modo da rafforzare ciò che imparano.

Alcuni consigli per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili

La prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili è un tema importante di cui molte persone non parlano. Il primo passo per prevenire le MST è sapere cosa sono. Una malattia sessualmente trasmissibile è una qualsiasi malattia che può essere diffusa attraverso il contatto sessuale. Si tratta di infezioni batteriche come la sifilide e la clamidia, ma anche di infezioni virali come l’herpes o l’HPV (papillomavirus umano).

Come prevenirle? In primo luogo, il consiglio è di usare sempre il preservativo durante i rapporti vaginali o anali. Questo è il modo migliore per prevenire la trasmissione della maggior parte delle malattie sessualmente trasmissibili. Se ci si vergogna, è bene sapere che è possibile acquistare preservativi online presso alcune piattaforme del settore. Secondo poi, sarebbe utile conoscere la storia sessuale del partner e informarlo della propria. Quanto più si conosce il loro stato di salute e i loro fattori di rischio, tanto più si è in grado di prendere decisioni informate sulla propria salute e sicurezza.

Continuando è consigliabile sottoporsi regolarmente al test per le malattie sessualmente trasmissibili. Questo test può essere effettuato in qualsiasi clinica di pianificazione familiare ed è importante perché molte persone non si rendono conto di avere una malattia sessualmente trasmissibile fino a quando non diventa grave e dolorosa.