Segnaletica orizzontale a Borgo Santa Maria, terzo atto grazie ad Aramini

Per il rifacimento della segnaletica orizzontale dell’incrocio al centro di Borgo Santa Maria, nel comune di Latina, ci sono voluti tre interventi in tre settimane. Ieri il terzo atto, grazie alla segnalazione della consigliera Marina Aramini con mandato ai borghi.

A metà gennaio la prima passata di vernice attorno alla rotatoria al centro del bivio tra strada Macchiagrande (asse Cisterna-Borgo Sabotino) e via Santa Maria-via del Crocifisso (asse Nettuno-Borgo Piave), con tanto di rifacimento delle strisce pedonali davanti al parrucchiere di via Santa Maria e davanti ai negozi su via del Crocifisso. Escluso dall’intervento il rifacimento delle strisce pedonali davanti ai due plessi scolastici (a poche decine di metri dall’incrocio) di strada Macchiagrande, uno in direzione Borgo Sabotino e l’altro in direzione Cisterna. Una svista? L’assessore ai lavori pubblici Emilio Ranieri spiegherà successivamente che si era considerata prioritaria la sicurezza lungo la strada a maggiore intensità di traffico, l’asse Nettuno-Borgo Piave, e che a breve gli operai sarebbero tornati per rifare anche le strisce davanti alle scuole.

Promessa mantenuta quella dell’assessore al ramo: il 31 gennaio diamo notizia del rifacimento delle strisce pedonali anche davanti ai plessi scolastici e segnaliamo, in vista di ulteriori interventi programmati di messa in sicurezza delle strade dei borghi alcune urgenze.

E’ a questo punto che la consigliera comunale con mandato ai borghi effettua un sopralluogo. Sabato primo febbraio Aramini si reca a Borgo Santa Maria perché dalle foto pubblicate, relative al rifacimento della segnaletica orizzontale, qualcosa non le torna. Il borgo lo conosce bene e conosce bene le scuole di Santa Maria, così come di Borgo Bainsizza e di Borgo Grappa, perché ne è stata dirigente scolastica.

“Si erano dimenticati la scuola dell’infanzia”, commenta. Spieghiamo meglio: le strisce pedonali davanti all’asilo sono state rifatte durante il secondo intervento. Ma la consigliera nota che mentre in prossimità dell’altro plesso è stata indicata con apposita segnaletica orizzontale la presenza della scuola con tanto di invito a rallentare… in prossimità dell’asilo nulla. “Assurdo!”.

Aramini lunedì mattina si è recata negli uffici preposti ed ha subito segnalato l’anomalia. Ieri, martedì 4 febbraio, gli operai sono tornati a Borgo Santa Maria ed hanno “rimediato”. Potenziata la segnaletica anche in prossimità della scuola dell’infanzia.

Storia di un’ordinaria manutenzione.

1 di 3

LE VOSTRE OPINIONI

commenti