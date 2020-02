La Top volley Cisterna esce sconfitta (1-3) dalla sfida con la Leo Shoes Modena, dopo un match durato oltre due ore e che ha deliziato il pubblico che ha affollato il palazzetto dello sport di Cisterna di Latina. Con 23 punti e il 61% in attacco Ivan Zaytsev è stato il miglior realizzatore della partita. In casa Top volley l’olandese Maarten Van Garderen ha messo a referto 17 punti e seguito da Karlitzek (14) e dai due centrali Szwarc (14) e Rossi (13).

“I nostri avversari hanno fatto una grande partita perché II abbiamo giocato una fase break molto aggressiva non gli abbiamo permesso di giocare al centro ma sono stati costretti a sfruttare i laterali- ha commentato coach Lorenzo Tubertini a fine match- Per noi nel terzo set non è stato semplice giocare ai livelli del secondo. Nel quarto abbiamo rischiato di finire 23-23 i ragazzi hanno lottato e ci hanno provato. Le partite alla nostra portata ci sono”.

In avvio di partita i pontini scendono in campo con Sottile in palleggio in diagonale con Patry, Van Garderen e Palacios di banda, al centro Szwarc e Rossi con Cavaccini libero. Nel primo set la Top combatte per mezz’ora ma non riesce a riacciuffare Modena che la spunta 23-25. Nell’avvio la formazione pontina tiene testa ai modenesi,poi però il Modena si prende un primo break (12-19), Van Garderen spinge e i pontini recuperano fino al 18-19 con Giani che deve chiamare il time-out per arginare Patry. Il finale è intenso con Karlitzek che va al servizio (22-23), ma Modena tiene (23-24), la Top ne annulla uno ma non può nulla contro Zaytsev che la chiude. Dopo aver lottato nel primo parziale la Top strappa letteralmente dalle mani il secondo set a Modena, un 28-26 ottenuto di prepotenza dopo un gioco altalenante che sul 26-26 ha vissuto il suo epilogo con Karlitzek che ha stampato Zaytsev (27-26) e, dopo aver annullato due set point a Modena è stato Van Garderen a chiudere il conto con l’ace del 28-26. Nel terzo set Karlitzek resta in campo di banda insieme a Van Garderen, per il resto la Top volley gioca così come aveva iniziato. Le cose non vanno bene perché Modena riprende a martellare con la battuta mandando in difficoltà la ricezione pontina e il set si chiude 13-25 con Bednorz determinante. Nel quarto spicchio di gara la Top volley combatte per 28 minuti ma alla fine deve cedere a Modena che s’impone 20-25 al termine di un set ricco di capovolgimenti di fronte: decisivo lo strappo di Zaytsev e compagni che passano dal 18-20 al 18-23.

TOP VOLLEY CISTERNA – LEO SHOES MODENA 1-3

TOP VOLLEY CISTERNA: Peslac 1, Szwarc 7, Cavaccini (lib.), Van Garderen 17, Sottile, Patry 15, Karlitzek 11, Elia, Onwuelo, Palacios. Ne: Rondoni, Rossato. All. Tubertini

LEO SHOES MODENA: Zaytsev 23, Bednorz 18, Rossini (lib.), Holt 10, Mazzone 9, Kaliberda 13, Estrada Mazorra. Ne: Iannelli, Truocchio, Pinali, Bossi, Lusetti, Rinaldi. All. Giani

Arbitri: Simone Santi (Città di Castello) e Alessandro Tanasi (Noto)

Parziali: 23-25 (29’), 28-26 (34’), 13-25 (26’), 25-20 (28’)

Statistiche: Cisterna: ricezione 39% (15%), attacco 50%, aces 7 (err.batt. 15), muri pt. 10; Modena: ricezione 45% (19%), attacco 56%, aces 13 (err.batt. 21), muri pt. 8;

Spettatori 2.560

MVP: Zaytsev (Leo Shoes Modena)

