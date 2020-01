Dopo il K.O. di Monza, la Top volley Cisterna torna a lavoro in vista della partita di domenica 2 febbraio prossimo in casa con Modena, partita dove spera di portare a casa i punti necessari alla salvezza. Nella partita con il Monza, la formazione di coach Tubertini ha saputo mantenere il livello di cambio palla del primo set anche in quelli successivi, giocando praticamente sempre a un livello costante. Dall’altra parte della rete però è cresciuto il livello dell’attacco monzese che alla fine della sfida ha fatto registrare il 55%, ovvero il massimo di tutte le squadre di Superlega impegnate. L’opposto Kurek ha giocato nel terzo e quarto parziale con un attacco dell’86% mentre le statistiche del turno indicano Dzavoronok come il miglior realizzatore (26 punti) e il migliore negli attacchi punto (23) di tutta la giornata mentre il libero di Monza Goi è stato votato MVP. Il match di domenica 2 Febbraio è stato anticipato alle 15:30 e i biglietti sono già in vendita online. Finora la vendita dei biglietti sta procedendo bene e ci si aspetta una buona cornice di pubblico al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina.

