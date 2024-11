Serie C, il Latina per rialzarsi, il Picerno per volare: i precedenti

Il Latina Calcio 1932 si prepara ad affrontare l’AZ Picerno nella prossima giornata del campionato di Serie C 2024/2025, in un momento particolarmente difficile. La squadra nerazzurra, reduce da una serie di risultati negativi, è chiamata a invertire la rotta per riavvicinarsi alla zona playoff e recuperare morale. Il recente cambio in panchina con l’arrivo di Roberto Boscaglia non ha ancora portato i frutti sperati, ma il gruppo è deciso a riscattarsi davanti ai propri tifosi, come sottolineato dalle parole di Capitan Di Livio.

I precedenti tra Latina e Picerno

Le due squadre si sono incontrate poche volte nella loro storia, tutte nelle ultime stagioni di Serie C. Il bilancio complessivo pende a favore dei pontini, bravi a sfatare il fattore campo nelle sfide giocate in Basilicata. L’ultimo confronto risale al girone di ritorno dello scorso campionato, quando il Latina riuscì a strappare una preziosa vittoria per 0-2 grazie alle reti di Luca Crecco e Fabio Cortinovis. Meno positivo il risultato dell’andata: un netto 0-3 per i lucani.

Obiettivi a confronto

L’AZ Picerno si presenta con una buona posizione in classifica e un gioco solido che ha messo in difficoltà diverse squadre, ma il Latina non può permettersi altri passi falsi. Il match rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre: i lucani puntano a consolidare la propria posizione nei playoff, mentre i nerazzurri devono assolutamente ritrovare fiducia e punti per non rischiare di scivolare ulteriormente indietro.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 allo stadio “Francioni”: i tifosi nerazzurri attendono la tanto sperata prova di carattere: lasciarsi alle spalle il momento complicato e iniziare a risalire la china è imperativo.