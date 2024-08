Serie C, Taranto-Latina a porte chiuse: il comunicato

Sarà una gara fredda sugli spalti quella dell’Erasmo Iacovone di Taranto tra Latina e i pugliesi. È arrivata la disposizione ufficiale, la 2a giornata di SerieCNow per le compagini interessate si svolgerà in assenza di pubblico. Di seguito il comunicato ufficiale del club pontino: “La società Latina Calcio 1932 comunica che, come disposto dalla Lega Pro, in relazione al provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff.

n.229/DIV del 19.05.2024, con la quale è stata irrogata la sanzione dell’obbligo di disputare due

gare casalinghe a porte chiuse, la gara TARANTO – LATINA del 30 Agosto 2024, con calcio d’inizio alle ore 20:45 allo stadio Erasmo Iacovone, si disputerà in assenza di pubblico.”