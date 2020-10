Serie D, le favorite al salto di categoria. C’è il Latina

La Serie D è ripartita da poche giornate e arrivano le prime conferme sulle squadre che ambiscono al salto di categoria. Tra queste il Latina Calcio 1932 che ha iniziato molto bene la stagione, con tre vittorie in altrettanti match e capolista del girone G.

Sono diverse le indicazioni in questo primo scorcio di campionato nei vari gironi della Serie D, d’altronde basta dare uno sguardo alle quote per quanto riguarda i bookmaker aams, per rendersi conto di quali sono i team favoriti. Proprio il Latina Calcio 1932, dopo l’en plein di successi nelle prime tre giornate, l’ultimo per 5-1 al Francioni contro il Giugliano, è tra le più serie candidate alla promozione per i principali siti di scommesse per il Gruppo G. Sopravanza così il Sassari Lattedolce che in sede di mercato aveva ben impressionato gli addetti ai lavori. Buone le chance anche per la Torres, il Savoia ed i viterbesi del Monterosi.

Per quanto concerne gli altri gruppi, il Girone A ha una prima fascia formata da Gozzano, Legnano e Caronnese. Nel Girone B la più seria candidata al salto di categoria è il Seregno del presidente Erba, protagonista di un ottimo avvio di stagione.

Nel girone C una tra le indubbie favorite per la vittoria finale è l’Arzignano Valchiampo. Subito dietro il Trento mentre tra le possibili outsider il Cjarlins Muzane e l’Union Clodiense. Nel gruppo D il Prato, secondo posto la scorsa stagione, anche quest’anno rientra di diritto tra le pretendenti alla promozione. Rimini e Forlì hanno organici completi e rappresentano, almeno sulla carta, le sue principali antagoniste.

Il Siena di Alberto Gilardino è la favorita assoluta nel gruppo E mentre più combattuta la lotta per la promozione nel Girone F dove Campobasso, Pineto e Recanatese sembrano avere qualcosa più delle altre. Del gruppo G del Latina Calcio 1932 abbiamo già parlato mentre nel Girone H il Casarano e l’AZ Picerno sono le due corazzate da battere, indubbiamente una spanna sopra le altre. Infine il gruppo I dove FC Messina, ACR Messina, Acireale e Rende rappresentano il poker di squadre su cui puntare per il salto di categoria.

La Serie D è tanto difficile quanto emozionante ma rappresenta il trampolino di lancio per diversi team verso il mondo professionistico, facendo sognare i tifosi di tutta Italia, ad iniziare proprio da quelli del Latina. D’altronde non è trascorso molto tempo da quando i nerazzurri calcavano il palcoscenico della Serie B. Quest’anno, complice l’ottimo avvio di stagione, può essere proprio quello giusto per iniziare la risalita.