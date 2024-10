Serie D, Terracina: sconfitta di misura contro il Trastevere

Il Trastevere ottiene il terzo risultato utile consecutivo battendo il Terracina di misura per 1-2, nella nona giornata del girone G di Serie D. Terracina che scende in campo con Truppo, Rustichelli, Vecchio, Ricci, Di Lazzaro, Martino, Pecchia, Ronci, Mauti, Accietto e Capone.

La squadra romana conquista una vittoria importante per 2-1 in casa del Terracina, con una doppietta di Crescenzo che lo porta a 50 gol segnati con la maglia amaranto. Il gol di Tonni all’88’ per i padroni di casa arriva troppo tardi per cambiare le sorti del match.

LA CRONACA

Il Trastevere domina fin dai primi minuti e trova il vantaggio al 33′ con Crescenzo, che realizza sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ferrante. Nella ripresa, il Trastevere mantiene il comando e sigla il 2-0 al 77′, ancora con Crescenzo su azione da calcio di punizione. Il Terracina accorcia all’88’ con un gol di Tonni e rischia il pareggio nei minuti di recupero, ma Manni salva il risultato con una parata decisiva.

Soltanto un punto raccolto nel giro di una settimana contro tre big del campionato come Cassino, Guidonia e Trastevere. La squadra di Palo può ritenersi comunque soddisfatta del risultato. Terracina in zona play out, sarà impegnata domenica prossima nella sfida col Real Monterotondo Scalo, realtà che lo scorso anno si è salvata da un girone F tostissimo e che ora in questa stagione si trova a 11 punti, uno in più del Terracina. Terracina che dovrà dare il cuore per cercare di fare punti pesanti.

Terracina-Trastevere 1-2

Terracina: Truppo, Rustichelli, Vecchio, Ricci (75′ Bocchetti), Di Lazzaro (75′ Cola), Martino (82′ Esposito), Pecchia, Ronci, Mauti (78′ Tonni), Accietto, Capone (60′ Sadaj). A disp: Uva, Palladino, Riccio, Rosato. All. Palo

Trastevere: Manni, Iacoponi, Mattia, Schettini, Massimo (46′ Calderoni-77′ Angelilli), Giordani, Dincoronato (75′ Ciucci), Crescenzo, Marsilii (65′ Mocanu), Ferrante, Conte (51′ Lorusso). A disp:Lazzarini, Lattanzi, Mariani, Eliseo. All. Bernardini

Arbitro: Rago di Molteno (Freda di Avellino-Tallarico di Ercolano)

Reti: 33′-77′ Crescenzo (TR)-87′ Tonni (TE)

Note- Ammoniti: Conte, Calderoni, Mocanu (TR)